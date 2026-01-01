قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل أجهزة ألعاب في الأسواق في 2026

أجهزة ألعاب
أجهزة ألعاب
لمياء الياسين

أعلنت شركة Red Magic عن جهازين فاخرين للألعاب في الصين وهما Red Magic 11 Pro+ Golden Saga و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga Limited Edition، مع إطلاق الطلبات المسبقة قريبًا

ريد ماجيك 11 برو 
 

سأتي كلا من جهاز iPhone 11 Pro+ Golden Saga بمواد فائقة الجودة تُستخدم في صناعة السيارات، مع هيكل من ألياف الكربون المستخدمة في السيارات الخارقة، وغطاء خلفي من الياقوت الأزرق المستخدم في صناعة الطيران، وإطار فضي لامع.

 يمتد تصميم الذهب والفضة والياقوت الأزرق إلى المكونات الداخلية، حيث يتميز بنظام تبريد بغرفة بخار مطلية بالذهب، وقنوات تهوية ثنائية اللون، وأول نظام تبريد سائل مطلي بالذهب في هذه الصناعة وذلك بالإضافة إلى زر التشغيل والشعار وأداة إخراج شريحة SIM المرفقة مطلية بالذهب. يأتي الجهاز في علبة هدايا فاخرة لهواة الجمع.

تتضمن المواصفات التقنية معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، ومروحة تبريد نشطة من نوع Wind Chaser 4.0، ونظام تبريد ICE Magic، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل ويبلغ سعر النسخة ذات سعة التخزين 24 جيجابايت/1 تيرابايت 9899 يوان (1360 دولارًا أمريكيًا).

أجهزة ألهاب ريد ماجيك 11 برو 

جهاز الألعاب اللوحي Red Magic Gaming Tablet 3 Pro 

إلى جانب الهاتف الذكي، ستُطلق Red Magic أيضًا جهاز  Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga. 

يتميز الجهاز بتصميم مشابه، حيث يحمل شعارًا ذهبيًا في الخلف، وزرًا ذهبيًا، وحلقة ذهبية حول وحدة الكاميرا الخلفية. يرتكز جهاز Gaming Tablet 3 Pro على شاشة OLED مقاس 9.06 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، وزمن استجابة أقل من 1 مللي ثانية، وحواف بسمك 4.9 ملم، مما يحقق نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.1%.

 يصل سطوع الشاشة إلى 1600 شمعة/م²  بجانب تقنية التعتيم PWM بتردد 5280 هرتز تُقلل من إجهاد العين.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنّع بتقنية 3 نانومتر من TSMC، مقترنًا بمعالج Red Core R3 Pro المساعد لتحسين تجربة الألعاب وتعمل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، إلى جانب وحدة تخزين UFS 4.1 Pro. ويجمع نظام التبريد ICE 3.0 بين غرفة بخار متعددة الطبقات، ومعدن سائل 2.0، ومروحة توربينية نشطة.

يحتوي على بطارية بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة تُشحن بقدرة 80 واط، وتصل إلى 50% خلال 22 دقيقة مع دعم الشحن السريع. يوفر معالج Synaptics S3930 معدل استجابة لمس يبلغ 2000 هرتز. 

تشمل الميزات الإضافية كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 9 ميجابكسل، ومكبري صوت، ومحركين خطيين، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة، وخاصية البث اللاسلكي.

شركة Red Magic كاميرا مزدوجة iPhone 11 Pro صناعة السيارات وحدة الكاميرا الخلفية شريحة SIM

وضعيات النوم
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
