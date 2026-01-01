قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل أجهزة ألعاب في الأسواق في 2026

أعلنت شركة Red Magic عن جهازين فاخرين للألعاب في الصين وهما Red Magic 11 Pro+ Golden Saga و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga Limited Edition، مع إطلاق الطلبات المسبقة قريبًا

ريد ماجيك 11 برو



سأتي كلا من جهاز iPhone 11 Pro+ Golden Saga بمواد فائقة الجودة تُستخدم في صناعة السيارات، مع هيكل من ألياف الكربون المستخدمة في السيارات الخارقة، وغطاء خلفي من الياقوت الأزرق المستخدم في صناعة الطيران، وإطار فضي لامع.

يمتد تصميم الذهب والفضة والياقوت الأزرق إلى المكونات الداخلية، حيث يتميز بنظام تبريد بغرفة بخار مطلية بالذهب، وقنوات تهوية ثنائية اللون، وأول نظام تبريد سائل مطلي بالذهب في هذه الصناعة وذلك بالإضافة إلى زر التشغيل والشعار وأداة إخراج شريحة SIM المرفقة مطلية بالذهب. يأتي الجهاز في علبة هدايا فاخرة لهواة الجمع.

تتضمن المواصفات التقنية معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس، ومروحة تبريد نشطة من نوع Wind Chaser 4.0، ونظام تبريد ICE Magic، وكاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل ويبلغ سعر النسخة ذات سعة التخزين 24 جيجابايت/1 تيرابايت 9899 يوان (1360 دولارًا أمريكيًا).

أجهزة ألهاب ريد ماجيك 11 برو

جهاز الألعاب اللوحي Red Magic Gaming Tablet 3 Pro

إلى جانب الهاتف الذكي، ستُطلق Red Magic أيضًا جهاز Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga.

يتميز الجهاز بتصميم مشابه، حيث يحمل شعارًا ذهبيًا في الخلف، وزرًا ذهبيًا، وحلقة ذهبية حول وحدة الكاميرا الخلفية. يرتكز جهاز Gaming Tablet 3 Pro على شاشة OLED مقاس 9.06 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، وزمن استجابة أقل من 1 مللي ثانية، وحواف بسمك 4.9 ملم، مما يحقق نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.1%.

يصل سطوع الشاشة إلى 1600 شمعة/م² بجانب تقنية التعتيم PWM بتردد 5280 هرتز تُقلل من إجهاد العين.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنّع بتقنية 3 نانومتر من TSMC، مقترنًا بمعالج Red Core R3 Pro المساعد لتحسين تجربة الألعاب وتعمل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T بسرعة 9600 ميجابت في الثانية، إلى جانب وحدة تخزين UFS 4.1 Pro. ويجمع نظام التبريد ICE 3.0 بين غرفة بخار متعددة الطبقات، ومعدن سائل 2.0، ومروحة توربينية نشطة.

يحتوي على بطارية بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة تُشحن بقدرة 80 واط، وتصل إلى 50% خلال 22 دقيقة مع دعم الشحن السريع. يوفر معالج Synaptics S3930 معدل استجابة لمس يبلغ 2000 هرتز.

تشمل الميزات الإضافية كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 9 ميجابكسل، ومكبري صوت، ومحركين خطيين، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة، وخاصية البث اللاسلكي.