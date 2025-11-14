نجاح أول عملية إصلاح لـ تمدد ضخم بـ الأورطي البطني بجامعة كفر الشيخ

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي في إجراء عملية جراحية متقدمة لإصلاح تمدد ضخم بالشريان الأورطي البطني والشرايين الحرقفية بالحوض باستخدام شريان صناعي متفرع، وذلك لأول مرة داخل محافظة كفر الشيخ.

أُجريت العملية تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومتابعة الدكتور هاني محمد حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي.

وأعرب القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بهذا الإنجاز الطبي الذي يعكس كفاءة وخبرة الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الطبي وتطويره بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة.

كما صرّح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذا النجاح يأتي نتيجة للدعم المتواصل من الجامعة والاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء وتزويد المستشفيات الجامعية بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة، مشيرًا إلى أن العملية تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى في كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذه الجراحة تُعد من العمليات الكبرى ذات الدقة العالية، وتتطلب تجهيزات متقدمة وفريقًا طبيًا على درجة كبيرة من الخبرة والمهارة، مؤكدًا أن نجاحها يعد دليلًا على تميز منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، أن المستشفى يشهد تطورًا ملحوظًا في أداء جميع الأقسام الطبية، وأن هذه العملية تمثل خطوة مهمة نحو توطين الجراحات المتقدمة داخل المحافظة لتخفيف معاناة المرضى من مشقة السفر للعلاج خارج كفر الشيخ.

الفريق الجراحي والطبي

قاد الفريق الجراحي، الأستاذ المساعد الدكتور إسلام عطا، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، وشارك في العملية الدكتور محمد مصدق زايد، مدرس جراحة الأوعية الدموية، بمشاركة الأطباء أحمد عبد الله فودة، ومعاذ كمال، ومحمد جهيد، ومهاب سعيد، وسامر حمدي، وعبد الرحمن الرفاعي، وعزت طولان من قسم جراحة الأوعية الدموية، وبمجهود رائع من طاقم التمريض المتميز بالمستشفي الجامعي

جدير بالذكر، أن العملية التي أُجريت بنجاح هي من العمليات الدقيقة والمعقدة جدًا، والمعروفة طبيًا باسم

Aorto bi-iliac bypass with re-anastmosis of IIA using a pantaloon graft for a huge AORTOILIAC aneurysm،