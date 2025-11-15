محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من رفع كفاءة طريق روينة .. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال تمهيد ورفع كفاءة طريق روينة بمركز كفر الشيخ، ضمن خطة المحافظة لـ«تطوير وتمهيد الطرق» على مستوى المراكز والمدن.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق بالمدن والقرى، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية، إلى جانب معدات التدخل السريع بالمحافظة، ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق والمرافق العامة والبنية التحتية، بالتوازي مع تعزيز كفاءة القطاعات الأخرى.