كفر الشيخ .. رفع مياه الأمطار من شوارع وميادين بيلا | صور

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بحملات ليلية مكثفة امتدادًا لجهودها منذ الصباح في مواجهة موجة الأمطار الشديدة التي ضربت المدينة منذ صباح اليوم، مخلفة تجمعات مائية في عدد من الشوارع والميادين.

تأتي هذه التحركات السريعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة التدخل العاجل للتعامل مع تقلبات الطقس ورفع وشفط مياه الأمطار أولًا بأول، حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وسلامة الأهالي.

وجهت رئيس مدينة بيلا، بوجود ميداني كامل للفرق التنفيذية، ومتابعة لحظية لأعمال كسح المياه بالشوارع التي شهدت أعلى نسبة تجمعات، مع ضمان إزالة أي عوائق تؤثر على حركة المواطنين، خاصة في الشوارع الحيوية التي تشهد كثافة مرورية.

كما شددت على سرعة تسليك بالوعات الصرف في حالة حدوث أي انسداد مفاجئ، والدفع بسيارات الكسح وماكينات الشفط إلى النقاط الأكثر تضررًا، لمنع تراكم المياه وحدوث اختناقات مرورية، إلى جانب الرصد المستمر لآثار سوء الأحوال الجوية واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من أي أضرار محتملة، دعمًا لسلامة المواطنين وحماية المرافق العامة.