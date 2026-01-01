القابضة للمياه تنشر فيديو عن سيارات خدمة العملاء وتسهيل الخدمات

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو توعوي بالرسوم المتحركة يسلّط الضوء على دور سيارات خدمة العملاء المتنقلة في تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف المحافظات.

وذلك في إطار حرص الشركة على تطوير آليات التواصل وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين دون عناء.

وأوضح الفيديو أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تمثل حلًا عمليًا للوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكنهم، حيث تتيح التعاقد على إدخال العدادات، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع في دقائق، وسداد الفواتير والاستعلام عنها بكل وضوح وشفافية، إلى جانب استقبال الشكاوى ومتابعتها حتى حلها في أسرع وقت.



وأشار المحتوى المنشور إلى أن هذه السيارات متواجدة في عدد كبير من المحافظات، وبأعداد تغطي احتياجات المواطنين على مستوى الشركات التابعة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتخفيف الضغط على مراكز خدمة العملاء الثابتة.

وأكدت الشركة القابضة أن الهدف الأساسي من التوسع في منظومة سيارات خدمة العملاء المتنقلة هو تسهيل الحصول على الخدمة، خاصة لكبار السن، وللمواطنين الذين يصعب عليهم التوجه إلى مراكز خدمة العملاء، بما يعكس التزام الشركة بتحسين تجربة العميل وتقديم خدمة أقرب وأسرع وأسهل لكل مواطن.

رابط الفيدوجراف:

https://www.facebook.com/share/r/1TCjpLksi9/?mibextid=wwXIfr