اقتصاد

مياه القاهرة تعلن نتيجة تسوية الحالة الوظيفية للمهندسين بالقطاعات المختلفة

شركة مياه الشرب بالقاهرة
شركة مياه الشرب بالقاهرة
آية الجارحي

أعلن المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة نتيجة تسوية الحالة الوظيفية للمهندسين الذين حصلوا على بكالوريوس هندسة اثناء الخدمة بعد الانتهاء من الدورة التدريبة والاختبارات المقررة  لجميع المتقدمين من المهندسين فى مختلف التخصصات .


اوضح انه سيتم تنفيذ تسوية لباقى الفئات الوظيفية لكافة المنطبق عليهم الشروط وبعد اجتياز كافة الاختبارات المقررة وستعلن النتيجة تباعا ، وذلك في خطوة مهمة تعكس حرص الشركة على تحقيق العدالة الوظيفية والاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وعمليًا.

أوضح رئيس شركة مياه القاهرة أن هذه التسوية تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، بما يضمن تعيين الفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو فوق متوسطة في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة ومراجعة الملفات الوظيفية بدقة.

أكد المهندش مصطفى الشيمي أن القرار يهدف إلى تحفيز العاملين على تطوير أنفسهم علميًا، وتشجيع ثقافة التعليم المستمر، إلى جانب تصحيح الأوضاع الوظيفية بما يحقق الاستقرار النفسي والمهني للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل قطاعات الشركة المختلفة.

مضيفا أن لجانًا متخصصة قامت بحصر الحالات المستحقة، ومراجعة المؤهلات الدراسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتسكين الوظيفي، مع مراعاة احتياجات العمل ومتطلبات التشغيل داخل الإدارات الفنية والهندسية والإدارية بما لا يؤثر على عمل الادارات الأخرى.

مشددا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على الكفاءات المؤهلة علميًا، والاستفادة من قدراتهم في مواقع العمل المناسبة.

أعلن رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة استمراره في اتخاذ القرارات الداعمة لحقوق العاملين، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وحسن إدارة الموارد البشرية، بما يحقق الصالح العام، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي، ويعزز ثقة العاملين في منظومة العمل داخل الشركة.

مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التنظيمية والتطويرية، التي تستهدف تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تقديم خدمة مياه آمنة ومستدامة للمواطنين.
 

