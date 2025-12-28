القابضة للمياه تمد فترة الترشح لجائزة التميز الداخلي لمراكز خدمة العملاء

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مد فترة استيفاء وتقديم ملفات الترشح لجائزة التميز الداخلي لفئة مراكز خدمة العملاء والخط الساخن، وذلك حتى 8 يناير 2026.

وأوضحت الشركة أن الجائزة تُعد مؤهِّلة للمشاركة في جائزة التميز الحكومي لفئة مكاتب الخدمة الأمامية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار دعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وأكدت الشركة القابضة أن استقبال ملفات الترشح يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة، وفقًا للمعايير والضوابط المعلنة، داعية مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة إلى استكمال ملفاتها في الموعد المحدد لضمان المشاركة.