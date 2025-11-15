قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف
شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع امتحانات نصف الترم بـ الأهلية.. صور

محمود زيدان

تابع الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال امتحانات نصف الترم لطلاب جامعة كفر الشيخ الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظام العمل داخل اللجان، وذلك برفقة الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية.

تطبيق الضوابط

وخلال جولته داخل لجان الامتحانات، تابع رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية والتزام الطلاب بالتعليمات المعلنة، وكذلك تطبيق الضوابط المنظمة للامتحانات داخل الكليات المختلفة، كما تفقد تجهيزات القاعات واللجان واطمأن على توفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمّن لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، حرص إدارة الجامعة على توفير أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية، وضمان سير الامتحانات وفق معايير دقيقة تضمن المصداقية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشاد بانضباط اللجان وحسن تنظيم سير الامتحانات، موجّهًا الشكر للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمجهوداتهم في الإعداد والتنظيم والمتابعة المستمرة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية متميزة، تعتمد على أحدث أساليب التدريس والتقويم، بما يعزز من جودة مخرجات التعليم ويرفع من مستوى جاهزية الطلاب لسوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الامتحانات تسير وفق خطة دقيقة تم إعدادها مسبقًا، شملت تجهيز اللجان وتوفير مراقبين مدربين، إضافة إلى متابعة فنية مستمرة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مضيفاً أن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وشدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على استمرار المتابعة الميدانية خلال فترة الامتحانات، تنفيذًا لسياسة الجامعة في التواصل المستمر مع الطلاب وتقديم الدعم الكامل لهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

احتفال زفاف بمحل كشري

في كشري أبو طارق.. مصري وتونسية يحتفلان بزواجهما على طريقتهما الخاصة

مهرجان القاهرة السينمائي

أبهرن الجميع.. إطلالات النجمات بمهرجانِ القاهرة السينمائي

هل لبوسي شلبي علاقة بالانفصال؟

كريم محمود عبدالعزيز ينفصل عن زوجته.. هل كانت بوسي شلبي السبب

بالصور

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

