مياه كفر الشيخ: رفع مخلفات الأمطار من بلطيم وبيلا | صور

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ فرقها الميدانية، صباح اليوم، إلى شوارع ومناطق مدينتي بلطيم وبيلا لرفع تراكمات مياه الأمطار، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي تنفذها الشركة للتعامل السريع مع موجة الطقس غير المستقر.

وشدد المهندس أحمد الصراف، رئيس الشركة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، ورفع كفاءة عمليات الشفط من خلال زيادة عدد المعدات في النقاط التي تشهد كثافات مائية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها ومنع أي تأثير على المرافق والخدمات الحيوية.

وأكدت الشركة أن فرق التشغيل والطوارئ تواصل عملها على مدار الساعة لمواجهة أي تطورات في حالة الطقس.