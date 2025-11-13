محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مشروع محطة رفع صرف صحي قرية الشباسية بمركز دسوق بطاقة تصميمية 3024م³/يوم، لخدمة حوالي 15 ألف نسمة، ضمن المشروعات الخدمية والحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ إلى شرح تفصيلي حول محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية، التي تهدف إلى تحسين البنية الأساسية للقرية، مع التأكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المحددة، مؤكدًا دعم الدولة المستمر لمشروعات البنية الأساسية لخدمة المواطنين بما يضمن تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وتقع المحطة على مساحة 600 م²، ويصل طول خط الانحدار بها إلى 15.50 كم، بينما يمتد خط الطرد لمسافة 3158 مترًا، وتم تنفيذ 964 وصلة وغرفة منزلية، وتتكون من غرف تفتيش، خطوط تغذية، بيارة، غرف تشغيل، ووحدة تحكم، ولم يتم افتتاحها إلا بعد إجراء تصوير تليفزيوني للتأكد من سلامة الروافع وجودة خطوط الشبكة قبل تشغيل المحطة.

وفي كلمته، قدم محافظ كفرالشيخ التهنئة لأهالي الشباسية بمناسبة الذكرى الـ69 للعيد القومي للمحافظة، وأيضًا بمناسبة افتتاح تطوير وصيانة مدرسة الشباسية وافتتاح مشروع محطة رفع الصرف الصحي، قائلًا: «نحرص على خدمتكم، كعمل فعلي للتنمية والتطوير، لأنكم تستحقون ذلك، عملنا على حل المشكلات بالمحافظة وفق الأولويات، ولن نترك قرية أو عزبة دون الوصول إليها بالخدمات والتنمية، فهذا حقكم علينا».

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات للإسراع في إنهاء مشروعات معالجة الصرف الصحي بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، ووفق اهتمام القيادة السياسية بتدشين محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية، وأن المحافظة تحرص على متابعة نسب التنفيذ بشكل لحظي وسرعة إنجازها، بما يحقق رضا المواطنين في جميع مراكز المحافظة، حيث نتطلع لتحقيق خدمات الصرف الصحي لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ أيضًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشمل مراكز دسوق، سيدي سالم، الحامول، وكفرالشيخ، واصفًا المشروع بأنه «مشروع القرن» لما أحدثه من نقلة نوعية في المرحلة الأولى بمركز مطوبس، وهو المشروع الوحيد في العالم الذي تم تنفيذه بهذه الطريقة في جميع المحافظات في وقت واحد لتطوير وتنمية الريف المصري، مؤكدًا أن لكل منا دوره في موقعه في التنمية والتطوير، وعلينا الاستمرار في العمل لتحقيق هذا الهدف لصالح أهالينا بكفرالشيخ.