الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد سيد أحمد بسيدي سالم .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد العميد سيد أحمد بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة غرب سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

تناولت الخطبة خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع، فالرشوة مرض اجتماعي خطير يؤدي إلى هلاك المجتمعات، لأنها تقوّض الثقة بين الناس، وتُشعر الفرد بأنه قد يفقد حقه لصالح من يملك مالًا أو واسطة، مما يهدم مبدأ تكافؤ الفرص ويصنع حالة عامة من فقدان الأمان والعدالة.

ووفقًا لبيان محافظة كفر الشيخ، أكد الشيخ معين رمضان، يونس، وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يصلحْ فسادَ قلوبِنا وينشر في بلادِنا بساطَ الأمنِ والرخاءِ والسكينةِ والإخاءِ، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى كفالته وأمانه وضمانه ورعايته واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

كفر الشيخ الأوقاف أوقاف كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

