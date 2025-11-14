محافظ كفر الشيخ يفتتح مسجد سيد أحمد بسيدي سالم .. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد العميد سيد أحمد بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه على أرض كفرالشيخ من بناء واعمار للمساجد، تحت شعار “خدمة بيوت الله شرف”.

جاء ذلك بحضور فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة غرب سيدي سالم، وعدد من القيادات التنفيذية.

تناولت الخطبة خطورة الرشوة على الفرد والمجتمع، فالرشوة مرض اجتماعي خطير يؤدي إلى هلاك المجتمعات، لأنها تقوّض الثقة بين الناس، وتُشعر الفرد بأنه قد يفقد حقه لصالح من يملك مالًا أو واسطة، مما يهدم مبدأ تكافؤ الفرص ويصنع حالة عامة من فقدان الأمان والعدالة.

ووفقًا لبيان محافظة كفر الشيخ، أكد الشيخ معين رمضان، يونس، وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يصلحْ فسادَ قلوبِنا وينشر في بلادِنا بساطَ الأمنِ والرخاءِ والسكينةِ والإخاءِ، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى كفالته وأمانه وضمانه ورعايته واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.