ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-12-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش
مواجهة حاسمة بين الكاميرون وموزمبيق لحسم بطاقة التأهل في كأس الأمم الأفريقية
تجديد حبس عصابة المخدرات بمضبوطات وصلت 109 ملايين جنيه
الجزائر تبحث عن العلامة الكاملة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

الأنبا مكاريوس يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد راهبات قلب يسوع المصريات، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

التهنئة بعيد الميلاد 

ورحّب الأب المطران بزيارة الأخوات الراهبات، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الراهبات في خدمة الكنيسة، والمجتمع، مؤكدًا أن العمل الرهباني يشكل ركيزة أساسية في دعم رسالة الكنيسة القائمة على المحبة، وخدمة الإنسان دون تمييز.

وأعربت الأخوات الراهبات عن خالص تهانيهن القلبية لنيافة الأنبا مكاريوس، متمنيات أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر، وشعبها بمزيد من السلام، والمحبة.

 كما أكدن أن عيد الميلاد المجيد يحمل معاني الرجاء، والخدمة، والبذل، وهي القيم التي تحرص الرهبنة على تجسيدها في رسالتها، التربوية والإنسانية.

وأشار وفد راهبات قلب يسوع المصريات إلى الدور الروحي، والاجتماعي الذي تقوم به الرهبنة في خدمة المجتمع، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية، والخدمة الإنسانية، بما يساهم في ترسيخ قيم الرحمة، والتعايش المشترك.

الأنبا مكاريوس توفيق الكاثوليك راهبات راهبات قلب يسوع الميلاد عيد الميلاد الكنيسة الرهبنة

ترشيحاتنا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

