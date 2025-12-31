الأنبا مكاريوس يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وفد راهبات قلب يسوع المصريات، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

التهنئة بعيد الميلاد

ورحّب الأب المطران بزيارة الأخوات الراهبات، معربًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الراهبات في خدمة الكنيسة، والمجتمع، مؤكدًا أن العمل الرهباني يشكل ركيزة أساسية في دعم رسالة الكنيسة القائمة على المحبة، وخدمة الإنسان دون تمييز.

وأعربت الأخوات الراهبات عن خالص تهانيهن القلبية لنيافة الأنبا مكاريوس، متمنيات أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر، وشعبها بمزيد من السلام، والمحبة.

كما أكدن أن عيد الميلاد المجيد يحمل معاني الرجاء، والخدمة، والبذل، وهي القيم التي تحرص الرهبنة على تجسيدها في رسالتها، التربوية والإنسانية.

وأشار وفد راهبات قلب يسوع المصريات إلى الدور الروحي، والاجتماعي الذي تقوم به الرهبنة في خدمة المجتمع، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية، والخدمة الإنسانية، بما يساهم في ترسيخ قيم الرحمة، والتعايش المشترك.