بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
حوادث

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

دي لسه عروسة ميرضيش ربنا اللي حصل فيها .. بهذه الكلمات روت والدة عروسة كفر الشيخ المقتولة على يد زوجها في شهر العسل اللحظات الأخيرة بعد مرور شهر من الزواج تحولت الفرحة داخل المنزل الصغير لحزن وصراخ وعوايل بعد أن كانت الزغاريد تملأ البيوت من شهر . 

عروس كفر الشيخ 

مقتل عروسة كفر الشيخ

قالت والدة عروس كفر الشيخ:  عايزة حق بنتي ميرضيش ربنا لما عروسة تتزوج في شهر أكتوبر وبعد 30 يوم تموت بدون سبب وتابعت والدة عروس كفر الشيخ : بنتي تزوجت يوم 10 أكتوبر الماضى وكنت بطمن عليها من وقت للتاني وقبل الحادث اتصلت عليها هي وزوجها وسألته عن اخبارهم وقال لي الحمد لله تمام ومافيش أي مشاكل وكلمتها على تليفون جوزها ومقلتش لي حاجة وكانت بتضحك ومزاجها كويس.

والدة عروس كفر الشيخ : جوزها كلمني قبل الوفاة 

وأضافت والدة أماني السعيد عروس كفر الشيخ : زوجها كلمني وانا كنت بزرع غلة في الأرض وقولت له انت مرحتش الشغل ليه قالي تعبان وكلمت بنتي وقولت لها انا بعمل محشى اجيبلك قالت لي لا هجي يوم الجمعة نتغدى أنا وأخواتي ونتجمع مع بعض وسألت زوجها عن امورهم قالي الدنيا الحمد لله كويسة يا حاجة.

وقالي خدي أماني معاكي عايزة تكلمك وقالت لى اعملي اكل لنا يوم الجمعة علشان نتجمع.

والدة عروسة كفر الشيخ : ملحقتش تفرح 

وعن يوم الحادث قالت والدة عروس كفر الشيخ : عرفت من الناس لقيت البلد كلها بتجري عند البيت عندي وحضر ابن أخويا وقالي بنتك اتقتلت وقعدت اجري في الشارع وهي في المستشفى .

تسكت الأم وتستكمل حديثها بصوت مخنوق : ملحقتش تفرح بشابها وحياتها كل حاجة في شقتها زي ما هي ولو هي وحشة كان جوزها طلقها او يقول لأسرتها .

وقالت والدة أماني السعيد : بنتي وخطيبها قعدوا سنتين ومافيش اى مشاكل خالص بينهما طوال تلك الفترة وهي لسه في شهر العسل دمر فرحتها وعايزين حقها .

وأضافت والدة عروسة كفر الشيخ : كلمت بنتي قبل الجريمة مرتين ومكنش في مشاكل مع جوزها وعايزين نعرف ليه عمل كده فيها ولا كانت تعبانة ولا حاجة يطعنها ليه في قلبها وليه كل ده يحصل لها.

وأكدت الام :  لما روحت المستشفى لقيتها غارقة في دمها ودخلت في نوبة بكاء والناس كلها بتحبها راحت في عز شبابها حسبي الله ونعم الوكيل كان طلقها بدل ما يقتلها عايزة حق بنتي وانا عرفت زي الناس ومحدش قالي حاجة وابن اخويا قالي بنتك مقتولة تعالي معايا روحت على بيت جوزها لقيتها مقتولة وهي عندها 19 سنة .

تفاصيل آخر لقاء بين عروس كفر الشيخ ووالدتها 

وعن اخر لقاء بين عروسة كفر الشيخ ووالدتها قالت : شوفت بنتي من يومين وطلبت مني رمان وجبت ليها واختتمت والدة كفر الشيخ حديثها : عايزة حق بنتي . 

وشيع عشرات الأهالي عروس كفر الشيخ لمثواها الأخير وسط حالة من الصدمة والبكاء والصراخ . 

عروس كفر الشيخ عروسة كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ

