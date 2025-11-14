محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار في بلطيم .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أعمال كسح مياه الأمطار في مركز بلطيم.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة صيانة صفايات الأمطار بشكل دوري لضمان سرعة التصريف ومنع تراكم المياه، فضلًا عن تحسين منظومة النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمعدات وسيارات التدخل السريع لسحب ورفع مياه الأمطار أولًا بأول، بهدف عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل حركة الأهالي، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للتقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.