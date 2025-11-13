محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور

استجاب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فورًا لطلب أحد المواطنين أثناء جولته سيرًا على الأقدام بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق، بعد أن استوقفه المواطن طالباً منه زيارة والده المسن المريض الذى يريد رؤيته.

وتوجه محافظ كفرالشيخ إلى منزل المواطن، حيث التقى بالرجل المسن الذي يعاني من بتر في إحدى ساقيه، ولا يتمكن من الحركة، مطمئنًا على حالته الصحية، مؤكدًا حرصه الدائم على متابعة أحوال المواطنين ميدانيًا، والوقوف بجانب الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى الدعم والرعاية.

وأعرب المواطن المسن عن سعادته الغامرة بزيارة محافظ كفرالشيخ له، مشيدًا بتواضعه وإنسانيته، وموجهًا له الشكر على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت البهجة إلى قلبه.

أكد محافظ كفرالشيخ أن خدمة المواطن واجب ومسؤولية، وأنه يولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن، لافتاً إلى جهود الدولة فى بناء الإنسان ورعاية أهالينا فى كافة مناطق المحافظة.