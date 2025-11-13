قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

زوج ينهي حياة زوجته
زوج ينهي حياة زوجته

شهدت قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أ.س 19 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى الحامول المركزي متوفاة إثر إصابتها بطعنة في الصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المتوفاة ويدعي ع.أ 22 سنة، عامل، أنهى حياة زوجته إثر قيامه بطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها المسار إليها، والتي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بمنزلهما بسبب خلافات زوجية بينهما.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 20621 لسنة 2025، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ أمن كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الحامول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

عمليات الهدم فى غزة

مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

الجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح المباح والمحظور في الخطبة.. السبت

الأحد القادم.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ14 بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضاريَّة

الأحد .. أسبوع دعوي بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضارية

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد