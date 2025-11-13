لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

شهدت قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أ.س 19 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى الحامول المركزي متوفاة إثر إصابتها بطعنة في الصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المتوفاة ويدعي ع.أ 22 سنة، عامل، أنهى حياة زوجته إثر قيامه بطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها المسار إليها، والتي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بمنزلهما بسبب خلافات زوجية بينهما.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 20621 لسنة 2025، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.