قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«وعظ كفر الشيخ» تنظم ندوة توعوية بكلية الحاسبات والمعلومات .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شاركت منطقة وعظ كفر الشيخ في الندوة التوعوية التي نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور نخبة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، والعديد من طلاب وطالبات الجامعة، ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بجامعة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيهات من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور رضا مبروك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وبحضور محمد صلاح، وأعضاء الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

 جاءت الندوة بتوجيهات الدكتور أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة وقائم بأعمال مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ هاني محمد حسن، مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعظ كفر الشيخ تحت عنوان: «مخاطر السوشيال ميديا على الشباب، وأخلاقيات الطلاب داخل الحرم الجامعي ».

حاضر في هذا اللقاء، الشيخ محمد عبد الوهاب صبح، الواعظ الأول ومُشرف الفتوى بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ أشرف محمد خضر، الواعظ الأول بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والمُنسق الإعلامي للمنطقة.

 واستهل اللقاء بترحيب المنصة الكريمة بالضيوف، وذكر فضيلة الشيخ أشرف خضر أن العالم الآن يشهد ثورة رقمية هائلة جعلت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الشباب، وخصوصًا طلاب الجامعات.

وأضاف، أن هذه المنصات تمثل لهم وسيلة للتعبير والتواصل والتعلم، لكنها في الوقت نفسه تُعد تحديًا حقيقيًا أمام القيم والأخلاقيات الجامعية التي يجب أن يتحلى بها الطالب داخل الحرم الجامعي. وأكد فضيلته على أهمية الوعي في تحقيق التوازن بين الانفتاح الرقمي والالتزام الأخلاقي.

وأوضح تحدي السوشيال ميديا في حياة الطلاب الذي يتمثل في إغراء الشهرة والمظاهر الزائفة، وإدمان الاستخدام وضعف التركيز الأكاديمي، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، والتأثير السلبي على القيم والسلوك.

ومن جانبه ذكر الشيخ محمد صبح أهمية التحلي بالأخلاق الكريمة داخل الحرم الجامعي، من حيث الالتزام والاحترام المتبادل. وبيّن فضيلته أن من أهم القيم الجامعية أن يسود الاحترام بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، سواء في الواقع أو عبر المنصات الرقمية، وكذلك الأمانة العلمية والسلوك المسؤول، فالوعي الأخلاقي يقتضي من الطالب الالتزام بالنزاهة الأكاديمية، وتجنب الغش والانتحال، والحفاظ على سمعة الجامعة وحرمتها.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وعظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

وزير العدل يصدر قرار بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية

وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالنيابة الإدارية

جثة - أرشيفية

مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على كورنيش المقطم

القيد العائلي

خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد