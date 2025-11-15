محافظ كفر الشيخ يتابع حملات الطب البيطري لتحصين المواشي.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ برامج الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بجميع قرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري.

تنفيذ برامج التحصين

وشملت جهود فريق أطباء إدارة بيلا البيطرية وأطباء إدارة سيدي سالم البيطرية خلال زيارة أسواق بيلا وسيدي سالم للماشية، لمتابعة تنفيذ برامج التحصين والتأكد من انتظامها.

كما شملت -أيضًا- تنفيذ برامج التوعية بين التجار والمربين بأهمية التحصين لحماية الثروة الحيوانية من أي أمراض، وكذلك التوعية بأعراض الأمراض وطرق انتقالها ومصادر العدوى، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية.