قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات الطب البيطري لتحصين المواشي.. صور

تحصين المواشي
تحصين المواشي
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ برامج الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025 بجميع قرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري.

تنفيذ برامج التحصين 

وشملت جهود فريق أطباء إدارة بيلا البيطرية وأطباء إدارة سيدي سالم البيطرية خلال زيارة أسواق بيلا وسيدي سالم للماشية، لمتابعة تنفيذ برامج التحصين والتأكد من انتظامها.

كما شملت -أيضًا- تنفيذ برامج التوعية بين التجار والمربين بأهمية التحصين لحماية الثروة الحيوانية من أي أمراض، وكذلك التوعية بأعراض الأمراض وطرق انتقالها ومصادر العدوى، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية.

حملات تحصين المواشي في كفر الشيخ 
كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ تحصين المواشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر

مجدي مرشد: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بمسار العدالة

مجلس النواب

برلماني: الدولة تستهدف استكمال تحقيق التنمية المستدامة بصناعة الوعي

صورة تعبيرية

برلماني: الصفقات الاستثمارية رفعت محفظة القطاع السياحي إلى 70 مليار دولار

بالصور

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد