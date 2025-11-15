محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار.. وهذه أبرز التوجيهات| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال كسح مياه الأمطار بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة إجراء صيانة دورية لصفايات الأمطار لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها في الشوارع، إلى جانب تحسين منظومة النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

وفي هذا الإطار، دفعت الأجهزة التنفيذية في مركزي بلطيم والحامول بمعدات وسيارات التدخل السريع لرفع المياه أولًا بأول، بما يضمن عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة رئيس مركز ومدينة بلطيم، والسيد حمزة رئيس مركز ومدينة الحامول.

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للتقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.