مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن الوضع الصحي في القطاع يمر بأزمة حادة، لا سيما بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى أدوية عاجلة.

وقال زقوت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية: "المعاناة كبيرة لأي مريض لا يستطيع الحصول على دوائه. تخيل أن يتم إبلاغ شخص بأنه مريض سرطان ويحتاج إلى دواء بشكل عاجل، وينتظر هذا الدواء أكثر من عام أو عام ونصف دون الحصول عليه."

وأضاف أن الأمراض المزمنة والسرطانية، والأشخاص الذين يعانون آلاماً يومية، يعيشون حالة إنسانية صعبة للغاية، "أرى العشرات والمئات من هذه الحالات يومياً، وعندما تقف أنت كطبيب عاجز عن تقديم العلاج المناسب أو تخفيف الألم، تشعر بالعجز والضيق الشديد".

وأشار زقوت إلى أن الوضع في قطاع غزة مليء بالآلام والمعاناة، مؤكداً أن ما يحدث هناك يمثل "جريمة إنسانية كبرى"، قائلا: "كان من المتوقع أن يدعم العالم الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، ويسعى لضمان حصول الجميع على خدمات صحية، لكننا للأسف لا نرى ذلك على أرض الواقع. هذه المنظومة في قطاع غزة هي منظومة كلامية وليست فعالة".