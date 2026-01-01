أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور

في مشهد إنساني يحمل الكثير من التقدير والاعتراف بالجميل، التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عمال النظافة بمنطقة أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ، تزامنًا مع حلول رأس السنة الميلادية، مؤكدًا أن خلف الصورة البراقة لمدينة السلام أيادي مخلصة تعمل في صمت من أجل الحفاظ على رونقها وجمالها.

وجاء اللقاء ليعكس تقدير المحافظة لجهود عمال النظافة، الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، خاصة خلال فترات الذروة السياحية والمناسبات والاحتفالات الكبرى، حيث تتجه أنظار العالم إلى شرم الشيخ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية.

وخلال حديثه مع العمال، وجّه المحافظ كلمات شكر صادقة، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن دورهم لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر في دعم منظومة السياحة، لما للنظافة والمظهر الجمالي من تأثير مباشر في انطباع الزائرين وصورة المدينة الذهنية.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بعمال النظافة، وتسعى باستمرار إلى تحسين بيئة عملهم وتوفير الدعم اللازم لهم، تقديرًا لجهودهم التي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام والجمال.

واختتم المحافظ اللقاء بتهنئة عمال النظافة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، وحاثًا إياهم على مواصلة العطاء بنفس الروح، مؤكدًا أن ما يقدمونه من عمل مخلص يظل حاضرًا في وجدان كل من ينعم بنظافة وجمال المدينة.