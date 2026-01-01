قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة عودته لـ مها الصغير وموقفه بشأن سرقتها لوحات.. أبرز تصريحات أحمد السقا
قبل مواجهة بنين .. الموت يفجع نجم منتخب مصر
التنمية المحلية تعلن عن 35 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة
أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أبطال في صمت.. محافظ جنوب سيناء يحتفي بعمّال النظافة في قلب شرم الشيخ مع إشراقة عام جديد |صور

عمال النظافة بشرم الشيخ خلال لقاء المحافظ
عمال النظافة بشرم الشيخ خلال لقاء المحافظ
ايمن محمد

في مشهد إنساني يحمل الكثير من التقدير والاعتراف بالجميل، التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عمال النظافة بمنطقة أيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ، تزامنًا مع حلول رأس السنة الميلادية، مؤكدًا أن خلف الصورة البراقة لمدينة السلام أيادي مخلصة تعمل في صمت من أجل الحفاظ على رونقها وجمالها.

وجاء اللقاء ليعكس تقدير المحافظة لجهود عمال النظافة، الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، خاصة خلال فترات الذروة السياحية والمناسبات والاحتفالات الكبرى، حيث تتجه أنظار العالم إلى شرم الشيخ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية الدولية.

وخلال حديثه مع العمال، وجّه المحافظ كلمات شكر صادقة، مشيدًا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن دورهم لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر في دعم منظومة السياحة، لما للنظافة والمظهر الجمالي من تأثير مباشر في انطباع الزائرين وصورة المدينة الذهنية.

وأكد اللواء الدكتور خالد مبارك أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بعمال النظافة، وتسعى باستمرار إلى تحسين بيئة عملهم وتوفير الدعم اللازم لهم، تقديرًا لجهودهم التي تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على مكانة شرم الشيخ كمدينة للسلام والجمال.

واختتم المحافظ اللقاء بتهنئة عمال النظافة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق، وحاثًا إياهم على مواصلة العطاء بنفس الروح، مؤكدًا أن ما يقدمونه من عمل مخلص يظل حاضرًا في وجدان كل من ينعم بنظافة وجمال المدينة.

جنوب سيناء عمال النظافة شرم الشيخ لقاء

