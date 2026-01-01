قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصنع "سيماف".. إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة للخط الثالث
هيئة الدواء المصرية تُطلق كتاب الدواء في مصر.. رحلة عبر الزمن
سامح حسين: لا أخاف من الموت ولكن نعاني من الفراق.. وراجل وست ستات له فضل عليا
مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: المرضى في القطاع يعانون بسبب نقص الدواء
في تقرير حصاده لعام 2025.. الإسلاميَّة: مطبوعات المجمع رافد عِلمي وثقافي متجدِّد
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل 1136 خدمة زراعة أعضاء وتركيب أجهزة دقيقة منذ بدء المنظومة وحتى نوفمبر 2025

حرصًا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تغطية وتوفير الخدمات التأمينية الصحية للمستفيدين من المنظومة، كشفت الهيئة عن أحدث إحصائيات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية الدقيقة منذ بداية تطبيق المنظومة وحتى شهر نوفمبر 2025، والتي تعكس حجم التطور الذي شهدته الخدمات الطبية عالية التخصص داخل منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة.

وتشير الإحصائيات عن حدوث طفرة غير مسبوقة في حجم ونوعية الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة بالمحافظات المختلفة، سواء على مستوى عمليات زراعة الأعضاء، أو تركيب الأجهزة الطبية عالية التقنية، إلى جانب التوسع المستمر في خدمات الغسيل الكلوي، وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز العدالة الصحية، بما يضمن وصول الرعاية المتخصصة إلى المواطنين أينما كانوا، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.

إجراء 33 عملية زراعة كلى

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي عمليات زراعة الكبد 25 عملية، كما تم إجراء 33 عملية زراعة كلى، بينما سجلت زراعة النخاع الذاتي عدد 225 عملية، في مقابل 19 عملية زراعة نخاع غير ذاتي، كما تم تنفيذ 637 عملية زراعة قرنية، و187 عملية زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 5 عمليات لتركيب جهاز التحفيز العميق بالمخ، و5 عمليات لتركيب جهاز تحفيز العصب الحائر.

وأشارت الهيئة، إلى أن هذه الخدمات تم توزيعها على المستفيدين من محافظات التطبيق، وهي الإسماعيلية والأقصر وبورسعيد وجنوب سيناء والسويس وأسوان، في إطار خطة مدروسة تضمن العدالة الجغرافية في الحصول على الخدمة، وقد جاءت محافظة الإسماعيلية في مقدمة المحافظات التي شهدت تقديم هذه الخدمات، حيث سجلت الإحصائيات تنفيذ 511 خدمة طبية، حيث تم إجراء 8 عمليات زراعة كبد، و18 عملية زراعة كلى، و44 عملية زراعة نخاع ذاتي، و16 عملية زراعة نخاع غير ذاتي، بالإضافة إلى 360 عملية زراعة قرنية، و63 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب عملية واحدة لتركيب جهاز التحفيز العميق بالمخ، لتصبح الإسماعيلية من أكثر المحافظات نشاطًا في تقديم خدمات زراعة الأعضاء داخل المنظومة.

كما شهدت محافظة الأقصر تنفيذ 343 خدمات طبية في مجال زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة، شملت 10 عمليات زراعة كبد، و7 عمليات زراعة كلى، و22 عملية زراعة نخاع ذاتي، و221 عملية زراعة قرنية، و78 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 4 عمليات لتركيب جهاز التحفيز العميق بالمخ، في مؤشر واضح على التطور الكبير الذي شهدته الخدمات الطبية التخصصية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

ومحافظة بورسعيد سجلت 164 خدمة طبية، شملت تنفيذ 4 عمليات زراعة كبد، و7 عمليات زراعة كلى، و137 عملية زراعة نخاع ذاتي، وعملية واحدة لزراعة نخاع غير ذاتي، إلى جانب 7 عمليات زراعة قرنية، و5 عمليات زراعة قوقعة، فضلًا عن 3 عمليات لتركيب جهاز تحفيز العصب الحائر.

وفي محافظة جنوب سيناء، بلغ إجمالي ما تم تقديمه 36 خدمة طبية، تضمنت 3 عمليات زراعة كبد، وعملية واحدة لزراعة كلى، و6 عمليات زراعة نخاع ذاتي، وعمليتي زراعة نخاع غير ذاتي، بالإضافة إلى 20 عملية زراعة قرنية، و4 عمليات زراعة قوقعة، فيما سجلت محافظة السويس تقديم 30 خدمة طبية شملت 5 عمليات زراعة نخاع ذاتي، و18 عملية زراعة قرنية، و7 عمليات زراعة قوقعة.

أما محافظة أسوان، فقد تم بها تنفيذ 52 خدمة طبية في هذا المجال، تضمنت 11 عملية زراعة نخاع ذاتي، و11 عملية زراعة قرنية، و30 عملية زراعة قوقعة، في إطار دعم الخدمات الطبية المتقدمة بمحافظات الصعيد، وضمان وصول المستفيدين إلى الرعاية الصحية المتخصصة دون عناء.

وعلى صعيد الأداء الشهري، أوضحت الهيئة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 74 خدمة طبية في مجال زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الدقيقة، حيث تم إجراء 7 عمليات زراعة نخاع ذاتي، إلى جانب 50 عملية زراعة قرنية، و16 عملية لزراعة قوقعة، وعملية واحدة لتحفيز العصب الحائر، ما يعكس استمرارية تقديم الخدمات وعدم تأثرها بعوامل التشغيل أو الضغط على المنظومة.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاعًا في معدلات الأداء مقارنة بإجمالي الشهور السابقة، حيث سجل تركيب أجهزة تحفيز العصب الحائر زيادة بنسبة 25%، بينما ارتفعت عمليات زراعة القرنية وزرع القوقعة بنسبة 9% لكل منهما.

كما كشفت الهيئة عن تغطية خدمات علاج مرضى الفشل الكلوي الخاضعين لجلسات الغسيل الكلوي والبالغ عددهم 5307 مرضى، و47 طفلًا، يتلقون 12 جلسة شهريا بتكلفة مالية ملايين الجنيهات. وتوزعت هذه الخدمات على الفروع المختلفة على النحو التالي: - الأقصر: بإجمالي 1315 مريضًا وأسوان بإجمالي 1291 مريضًا، الإسماعيلية بإجمالي 1123 مريضًا، السويس بإجمالي 753 مريضًا، بورسعيد بإجمالي 734 مريضًا، وجنوب سيناء بإجمالي 138 مريضًا.

وشددت الهيئة، على أن ما تحقق حتى نوفمبر 2025 يمثل خطوة مهمة في مسار طويل من التطوير، مؤكدة التزامها بمواصلة التوسع في تغطية خدمات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية الدقيقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة كحق أصيل لكل مواطن.

