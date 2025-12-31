قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
برلمان

وكيل تشريعية الشيوخ: التأمين الصحي الشامل بوابة تحقيق العدالة الطبية لكل المصريين

المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أشاد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بالجهود الجادة والمستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف بناء الإنسان المصري وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، وضمان حق المواطن في رعاية صحية متكاملة وآمنة دون تمييز.

 وأكد شأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت ملف الصحة في مقدمة أولوياتها، وهو ما انعكس بوضوح في التوسع المرحلي والمدروس لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يحقق حلم امتداد مظلة التأمين الصحي لكل مواطن مصري على أرض الوطن.

ش

وأوضح " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق 6 مكاسب رئيسية للمواطن والدولة، تتمثل في: 
1. تحقيق العدالة الصحية من خلال إتاحة خدمة طبية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة.
2. تحسين جودة الخدمات الطبية عبر تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المستشفيات والوحدات الصحية.
3. تقليل الأعباء المالية عن المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
4. تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية.
5. تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض بما يحد من المضاعفات ويقلل التكلفة العلاجية.
6. تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي عبر منظومة متكاملة للتمويل والإدارة الرشيدة.

كما أشاد المستشار أحمد حلمي الشريف بحرص الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بصفة خاصة، على إشراك المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من كفاءة المنظومة ويتيح خيارات أوسع للمواطنين، ويؤكد إيمان الدولة بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المواطن.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية المصرية أثبتت قدرتها الكاملة على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بكل حرفية ومهنية، مستشهدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققها “جيش مصر الأبيض” من الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، والتي قدمت نموذجًا مشرفًا للعمل الوطني والإنساني بمستوى احترافي نال إشادة الداخل والخارج.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد مشروع صحي، بل هي رسالة دولة تؤمن بأن صحة المواطن هي أساس التنمية، وأن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة، في ظل قيادة واعية تضع الإنسان في قلب كل سياساتها.

