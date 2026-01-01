قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

قدمت الهيئة القومية للأنفاق توضيحا بشأن تداول تصريحات متعلقة بتذاكر المترو و التى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تؤكد الهيئة أن المقصود من التصريحات المتداولة هو الإشارة فقط إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة العشرة جنيهات وهو ما قد ينتج عنه في بعض الأحيان مواقف فردية مرتبطة بتوافر الفكة وهي أمور معتادة في التعاملات النقدية اليومية ولا تعكس بأي حال وجود أزمة تشغيلية.

وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة أنها تعمل على تقليل الاعتماد على التعامل النقدي قدر الإمكان ومع التيسير في سداد الراكب لقيمة التذكرة قدر المستطاع ضمن خطة تطوير مستمرة تستهدف تيسير الخدمة وتحسين تجربة الحصول على التذاكر، وذلك من

 خلال الوسائل المتاحة حاليا وتتمثل في:

- استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (الفيزا)

- إتاحة الاشتراكات الشهرية

- توفير اشتراكات بعدد محدد من الرحلات بما يمنح مرونة أكبر للمستخدمين

وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الخدمة والحد من أي تكدس أو احتكاك غير ضرورى وتهيئة تجربة أكثر سلاسة وهدوءا للركاب، بما يضمن استمرار تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بجمهور المترو.

وتؤكد الهيئة التزامها الدائم بتطوير منظومة التشغيل، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة.

الهيئة القومية للأنفاق المترو العشرة جنيهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية

دعاء ليلة رأس السنة الميلادية .. احرص عليه الآن واغتنم الفرصة

الدكتور علي فخر، أمين الفتوى

هل يجوز حرمان بعض الأبناء من الميراث لأي سبب ؟.. علي فخر يجيب

دعاء استقبال العام الجديد

دعاء استقبال العام الجديد .. احرص عليه في قيام الليل

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد