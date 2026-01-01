القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”

قدمت الهيئة القومية للأنفاق توضيحا بشأن تداول تصريحات متعلقة بتذاكر المترو و التى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تؤكد الهيئة أن المقصود من التصريحات المتداولة هو الإشارة فقط إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة العشرة جنيهات وهو ما قد ينتج عنه في بعض الأحيان مواقف فردية مرتبطة بتوافر الفكة وهي أمور معتادة في التعاملات النقدية اليومية ولا تعكس بأي حال وجود أزمة تشغيلية.

وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة أنها تعمل على تقليل الاعتماد على التعامل النقدي قدر الإمكان ومع التيسير في سداد الراكب لقيمة التذكرة قدر المستطاع ضمن خطة تطوير مستمرة تستهدف تيسير الخدمة وتحسين تجربة الحصول على التذاكر، وذلك من

خلال الوسائل المتاحة حاليا وتتمثل في:

- استخدام وسائل الدفع الإلكتروني (الفيزا)

- إتاحة الاشتراكات الشهرية

- توفير اشتراكات بعدد محدد من الرحلات بما يمنح مرونة أكبر للمستخدمين

وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل الخدمة والحد من أي تكدس أو احتكاك غير ضرورى وتهيئة تجربة أكثر سلاسة وهدوءا للركاب، بما يضمن استمرار تقديم خدمة نقل حضارية وآمنة تليق بجمهور المترو.

وتؤكد الهيئة التزامها الدائم بتطوير منظومة التشغيل، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة.