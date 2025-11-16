قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟

الأسرة المكلومة أمام قبر الزوجة المقتولة
الأسرة المكلومة أمام قبر الزوجة المقتولة
محمود زيدان

لم تتوقف الأحزان عن هذه الأسرة المكلومة التي فقدت ابنتها - عروس كفر الشيخ- كما عُرفت إعلاميًا، في لحظات معدودة بعد أن أنهى زوجها حياتها داخل مسكنهما بإحدى قرى مركز الحامول. 

شقيقتها تحكي الحكاية

بنبرات حزن دفين، قالت شقيقة المجني عليها عروس كفر الشيخ المتوفاة على يد زوجها لـ «صدى البلد»: «حسبي الله ونعم الوكيل.. كنت قاعدة في بيتي فوجئت بتليفون رن عليّ بعد ما الدنيا كلها عرفت .. خالتي قالت لي تعالي أختك متعورة بالسكينة تعالي نروح لها .. طلعت أجرى ومش مصدقة إن بتعمل فيها كده».

واستكملت الأخت المكلومة حزنًا على رحيل شقيقتها وقطعة من قلبها: «حسبى الله ونعم الوكيل فيه .. ليه عمل فيها كده .. روحت لقيت الدنيا مقلوبة عند أبويا في البيت قلت له فين أماني قال لي راحت تكشف وجاية والناس كلها كانت عنده ومكنتش مصدقة من الصدمة والحزن عليها.. طول عمرها كانت طيبة وعمرها ما زعلت حد وكانت بتراضي الكبير والصغير».

راحت  لجوزها بالفستان ورجعت لنا بالكفن

بينما قالت شقيقتها الأخرى: «كانت هتجمعنا كلنا يوم الجمعة عشان نتغدى كلها.. راحت لجوزها بالفستان ورجعت لنا بالكفن .. ربنا ينتقم منه وحسبي الله ونعم الوكيل فيه.. عايز حق أماني يرجع لها».

طعنة غارة تنهي حياة زوجة في كفر الشيخ 

وكانت قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، شهدت مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أ.س 19 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى الحامول المركزي متوفاة إثر إصابتها بطعنة في الصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المتوفاة ويدعي ع.أ 22 سنة، عامل، أنهى حياة زوجته إثر قيامه بطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها المسار إليها، والتي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بمنزلهما بسبب خلافات زوجية بينهما.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 20621 لسنة 2025، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
ليلى علوى
