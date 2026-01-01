خلافات ميراث تشعل النيران في توك توك بسوهاج.. والأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة «توك توك» وإضرام النيران بها، بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق بمركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية، كانت متوقفة أمام أحد المنازل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المركبة ملك ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما، وأن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، بينما نتجت عنه بعض التلفيات بالمركبة.

وبسؤال مالكة «التوك توك»، اتهمت شقيق زوجها، عامل ومقيم بذات العنوان، بالتعدي على مركبتها وسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإشعال النيران بها؛ بسبب خلافات عائلية سابقة بينهما تتعلق بالميراث.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، معترفًا بأن دافعه كان الخلافات القائمة حول الميراث.

وأكدت مديرية أمن سوهاج، استمرار جهودها في التعامل الفوري مع أي وقائع تمس أمن وسلامة المواطنين، ومواجهة كل أشكال التعدي أو الخلافات التي قد تتطور إلى أعمال عنف أو إتلاف للممتلكات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، لمباشرة شؤونها واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.