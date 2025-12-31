قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمرة الأولي بمصر.. جامعة سوهاج تقرر تنفيذ ساعات تدريبية للعمل التطوعي للطلاب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي تطبيق عدد من الساعات التدريبية لتأهيل الطلاب الراغبين في العمل التطوعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في خطوة نوعية لدعم العمل التطوعي في مصر.

وقال النعماني: نفخر بأن تكون جامعة سوهاج اولى الجامعات المصرية التي اتخذت قرارا بتطبيق ٥٠ ساعه تدريبية لتأهيل الطلاب للعمل التطوعي بجميع الكليات، وذلك إيمانًا منا بان الطالب المتطوع هو طالب واعٍ، قادر على العطاء، ومؤهل ليكون قائدًا في مجتمعه.

وأشار النعماني إلى أن الجامعة تحرص على دعم ثقافة العمل التطوعي وجعلها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية.

جامعة سوهاج

واضاف النعماني انه شهد توقيع مراسم الميثاق الاخلاقي خلال فعالية شهر التطوع التي نظمها التحالف الوطني للعمل التنموي، مؤكدا ان الجامعة شريكًا فاعلًا في مسيرة العطاء، كونها تؤمن بأن دورها لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن البرامج التدريبية تتناول عددًا من المحاور المهمة، منها مفهوم العمل الأهلي والتطوعي، ودور التحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز قيم المواطنة والعمل بروح الفريق والمشاركة في الانشطة التي تنظمها الجامعة بمختلف كلياتها إضافة إلى المشاركة المتنوعة في المشروعات والمبادرات  القومية التى تتبناها الدولة المصرية وتهدف إلى الارتقاء ببناء الإنسان المصري

في هذا السياق ثمن النعماني منصة "إنسان" الرقمية  للعمل التطوعي في مصر التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، لتوفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية، داعيا الطلاب الي التسجيل بالمنصه والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد