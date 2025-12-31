للمرة الأولي بمصر.. جامعة سوهاج تقرر تنفيذ ساعات تدريبية للعمل التطوعي للطلاب

وافق مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي تطبيق عدد من الساعات التدريبية لتأهيل الطلاب الراغبين في العمل التطوعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في خطوة نوعية لدعم العمل التطوعي في مصر.

وقال النعماني: نفخر بأن تكون جامعة سوهاج اولى الجامعات المصرية التي اتخذت قرارا بتطبيق ٥٠ ساعه تدريبية لتأهيل الطلاب للعمل التطوعي بجميع الكليات، وذلك إيمانًا منا بان الطالب المتطوع هو طالب واعٍ، قادر على العطاء، ومؤهل ليكون قائدًا في مجتمعه.

وأشار النعماني إلى أن الجامعة تحرص على دعم ثقافة العمل التطوعي وجعلها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية.

جامعة سوهاج

واضاف النعماني انه شهد توقيع مراسم الميثاق الاخلاقي خلال فعالية شهر التطوع التي نظمها التحالف الوطني للعمل التنموي، مؤكدا ان الجامعة شريكًا فاعلًا في مسيرة العطاء، كونها تؤمن بأن دورها لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن البرامج التدريبية تتناول عددًا من المحاور المهمة، منها مفهوم العمل الأهلي والتطوعي، ودور التحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتعزيز قيم المواطنة والعمل بروح الفريق والمشاركة في الانشطة التي تنظمها الجامعة بمختلف كلياتها إضافة إلى المشاركة المتنوعة في المشروعات والمبادرات القومية التى تتبناها الدولة المصرية وتهدف إلى الارتقاء ببناء الإنسان المصري

في هذا السياق ثمن النعماني منصة "إنسان" الرقمية للعمل التطوعي في مصر التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كأول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، لتوفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية، داعيا الطلاب الي التسجيل بالمنصه والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.