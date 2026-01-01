فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل 3 مهن رئيسية هي:حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تستهدف العمالة الماهرة والحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، أن موعد الاختبارات والتقديم سيكون يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وعلى المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة...وأكدت أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: 3 وجبات يوميًا-سكن – مياه – مواصلات..نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.. رواتب شهرية تتراوح من 10,000 إلى 14,250 جنيهًا.. وأشارت إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير وظائف حقيقية في المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والدخل اللائق للعمال..