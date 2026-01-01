التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح نظيره ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد"، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد

يواجه فريق ليفربول نظيره ليدز يونايتد تقام مساء الخميس 1 يناير 2026، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام ليدز يونايتد

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.