جولة صباحية لوكيل تعليم كفر الشيخ بمدارس دسوق | صور

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، جولة صباحية ميدانية استهدفت متابعة سير انضباط وانتظام العملية التعليمية.

شملت الجولة عددًا من المدارس بإدارة دسوق التعليمية، وذلك لمتابعة الانضباط وانتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، والاطمئنان على مستوى الطلاب.

وخلال زيارته، أشاد وكيل الوزارة بالانضباط في طابور الصباح وأداء النشيد الوطني، مؤكدًا أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس التلاميذ منذ الصغر.

كما تابع سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وناقش التلاميذ في عدد من المواد الدراسية للوقوف على مستواهم العلمي.

وأكد د. علاء جودة ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للفصول ودورات المياه، وتفعيل الأنشطة التربوية لجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، مقدمًا الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على ما لمسه من التزام وجهد واضح.

شدد وكيل الوزارة، على ضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية، ودورات المياه ، من أجل إتاحة بيئة تعليمية جيدة ومميزة للتلاميذ فى المدرسة.

واختتم وكيل الوزارة، جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والدعم الفني لجميع المدارس، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب طموحات الدولة ومستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب.