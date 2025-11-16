أزهر كفر الشيخ يحتفي بذكرى تأسيس المنظمة العالمية لخريجيه .. صور

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بكفر الشيخ احتفالية كبرى للاحتفاء بذكرى تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، بمناسبة مرور 18 عامًا من العطاء منذ إنشائها، بقاعة مؤتمرات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

أقيمت فعاليات الحفل برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة بالمحافظة، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، ونائب رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة الأزهرية، وعضو مجلس إدارة فرع المنظمة.

وحضر الاحتفالية الدكتور أيمن المستكاوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، والشيخ أحمد زيدان، مدير عام منطقة الوعظ بكفر الشيخ، وعضو فرع المنظمة، والشيخ أحمد النادي، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور ماهر الجبالي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

وقدّم فقرات الحفل الدكتور هشام السعداني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، فيما شارك في الإعداد والتنظيم للاحتفالية فريق عمل كبير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ومنطقة وعظ كفر الشيخ، ومساهمة فعالة من رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمحافظة.

وتضمّنت فقرات الاحتفالية تلاوة قرآنية مباركة للشيخ محمود أبو شعيشع، وأداء السلام الوطني الجمهوري، وكلمات رسمية للحضور أبرزت الدور الريادي للأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال محليًا وعالميًا.

كما شهدت الفعاليات ابتهالات مؤثرة للمبتهل عمرو الشحات، طالب معهد النوايجة الثانوي بدسوق، وأنشودة "أنا ابن الأزهر الحاني" قدّمتها الدكتورة وردة ياقوت، بالشؤون الطبية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والتي لاقت جميعها إعجاب الحضور من معلمي وقيادات الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، وجانب من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووفد بيت العائلة المصرية، ولفيف من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم أن الأزهر الشريف منارة علمية عالمية تجمع أبناءه من مختلف دول العالم، وتعمل عبر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لدعم وترسيخ المنهج الأزهري المعتدل، ومواجهة الفكر المتطرف بالحكمة والعلم

وأشار المتحدثون للواجب المقدس لمنسوبي الأزهر في نشر قيم السماحة الفياضة والفكر المعتدل الذي هو صمام أمان للأمة، مطالبين الجميع بالتمسك بالوحدة والالتفاف الراسخ حول الأزهر الشريف، ليكونوا جميعاً يدًا واحدةً لمواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.