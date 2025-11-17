قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
أخبار البلد

خلال جولته بمدارس كفر الشيخ| وزير التعليم يفتش على نسب الغياب وكتيبات التقييمات

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

في جولة ميدانية جديدة ، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لثماني مدارس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للوقوف على مستوى الانضباط، ومتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

ورافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير التعليم يتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف الجولة بزيارة مدرسة "قلين المتميزة الرسمية للغات" التابعة لإدارة قلين التعليمية، والتي تضم  ١٢٥٣ طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومتابعة شرح المعلمين للدروس داخل الفصول.

كما أجرى الوزير حوارا مع المعلمين حول أساليب التدريس المُتبعة في ضوء المناهج المطوّرة، كما تابع نسب الحضور والغياب للطلاب، وكتيبات التقييمات.

وزير التعليم يتفقد غرف الأنشطة والمعامل والمكتبات

وتفقد الوزير أيضا غرف الأنشطة، والمعامل، والمكتبات، واطلع على مستوى تجهيزاتها ومدى استخدامها بشكل فعّال لخدمة العملية التعليمية.

ثم توجه الوزير لمدرسة "الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية بنات" التابعة لإدارة قلين التعليمية والتى تضم عدد ١٦٠٠ طالبة.

وزير التعليم يعلن عن فرصة للحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما

وخلال الزيارة، أجرى الوزير حوارًا مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي، حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إن مشاركتهن الفاعلة في دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قدراتهن، مؤكدًا أن لديهن فرصة للحصول على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية في حال اجتيازهم لاختبار "توفاس"، مؤكدا أن هذه الشهادة تتيح للطلاب فرص عمل مستقبلية متعددة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف ، خلال حديثه مع الطالبات، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهن خلال فترة دراستهن على المنصة، داعيًا إياهن إلى الالتزام والمتابعة المستمرة لتحقيق أقصى استفادة من دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المنصة فرصة حقيقية للتميّز.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد أحمد هلال الإعدادية بنين" والتى تضم عدد ٥٥٥ طالبا ، حيث تابع مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بالواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية وفهمهم للمناهج الدراسية، وفى ختام جولته أشاد بجهود مدير المدرسة وحسن سير العملية التعليمية.

وعقب ذلك، قام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة "الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك الثانوية بنين" بإدارة قلين التعليمية والتى تضم ٨٩٢ طالبا، حيث حرص على التحاور مع الطلاب حول نظام شهادة البكالوريا وما تقدمه من فرص امتحانية متعددة مقارنة بالفرصة الامتحانية الواحدة في نظام الثانوية العامة، كما ناقش الوزير الطلاب في مختلف المواد الدراسية ومن بينها مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مطالبا إياهم بتحقيق الاستفادة القصوى من منصة "كيريو" اليابانية لتنمية مهاراتهم، موضحًا أن دمج هذا المحتوى في منظومة التعليم المصري يفتح آفاقًا جديدة للتعلم القائم على المهارات وبناء الشخصية.

كما تحاور الوزير مع عدد من أعضاء وحدة دعم وقياس الجودة، خلال تواجدهم بالمدرسة، حول أهداف الإدارة ومهام عملهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين، مشددًا على أن المدرسة يجب أن تكون بيئة محفِّزة على التعلم والإنتاج وليس مجرد مكان لتلقي الدروس.

وتوجه الوزير، عقب ذلك، في زيارة لعدد من مدارس إدارة دسوق التعليمية، حيث تفقد مدرسة "ابن هارون الابتدائية"، والتى تضم عدد ٨٢١ طالبا وطالبة وتابع مستوى الطلاب والطالبات فى القرائية، موجها المعلمين بالاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب منذ الصفوف الأولى، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء شخصيتهم وتطوير قدراتهم، كما شدد على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي.

ثم توجه الوزير، عقب ذلك، إلى مدرسة "عثمان القرضاوى الإعدادية بنين" والتى تضم عدد ٧٧٢ طالبا ، حيث حرص على مناقشة الطلاب والمعلمين حول المناهج المطورة وقدرتهم على استيعاب المواد الدراسية، كما تحاور مع عدد من المعلمات حول التقييمات الأسبوعية، وتابع أيضا كراسات الطلاب فى مادة اللغة العربية ضمن برنامج تنمية مهارات القراءة لطلاب الصفوف العليا.

وزير التعليم يوجه بمواصلة الاهتمام بأعمال الصيانة والحفاظ على نظافة جدران المدرسة

كما تضمنت جولة الوزير محمد عبد اللطيف زيارة مدرسة "سنهور المدينة الإعدادية بنات " والتى تضم عدد ٧٧٧ طالبة، حيث اطمأن على مستوى الطالبات في الدراسة، مشيدًا بمستواهن، وبحسن أداء مديرة المدرسة، كما وجه بمواصلة الاهتمام بأعمال الصيانة، والحفاظ على نظافة جدران المدرسة.

واختتم الوزير جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد ملازم على سعد ذهنى الثانوية المشتركة" والتى تضم عدد ٨٢٧ طالبا وطالبة ، حيث حرص خلال تفقده على محاورته للطلاب حول طموحاتهم العلمية المستقبلية ومدى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأهمية دراستهم لمادة البرمجة عبر منصة "كيريو"، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تهدف لإعداد جيل قادر على الإبداع وصانع للتكنولوجيا وليس مستخدما لها فقط.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم مدارس

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب
خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

