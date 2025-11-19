مقارئ الأئمة منارات قرآنية تزدان بها مساجد كفر الشيخ | صور

تتواصل فعاليات المقارئ القرآنية والعلمية بمساجد مديرية أوقاف كفر الشيخ، وسط أجواء إيمانية مباركة.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعظيم شأن كتاب الله تعالى، وإعداد الأئمة إعدادًا علميًا وقرآنيًا راسخًا يليق برسالة المنبر ومكانة الإمام.

وتقام هذه المقارئ تحت إشراف الدكتور رمضان عبد السميع بله مدير المديرية، ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم مدير الدعوة.

وتشهد المقارئ القرآنية حضورًا مميزًا من الأئمة وطلاب القرآن، وسط أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والتدبر.

وتتناول اللقاءات تصحيح التلاوة وضبط أحكام التجويد أداءً وتطبيقًا، مع بيان الدروس الإيمانية والتربوية المستفادة من آيات الذكر الحكيم، في إطار خطة المديرية للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتعميق فهمهم لمعاني القرآن الكريم.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ أن هذه المقارئ ستظل منارات علم ونور، تُسهم في ترسيخ القيم القرآنية، وبناء أئمة يجمعون بين جمال التلاوة وصحة الفهم وحكمة الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.