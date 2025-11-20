لمتابعة الانضباط.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق | صور

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة إدريجة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

جاء هذا تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول وحجرات الأنشطة والملاعب والمعامل والمكتبات بها، وتجاذب أطراف الحديث مع الطلاب حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول، والحفاظ على الأثاث، والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي، واحترام المعلم، والتعامل برفق مع الزملاء.

وأثنى وكيل الوزارة على المعلمة أسماء عبد الباسط الحمراوي، معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة، ووعد بتكريمها.

واختتم وكيل الوزارة، جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والدعم الفني لجميع المدارس، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب طموحات الدولة ومستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب.