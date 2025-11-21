وسط حضور آلاف السياح .. عروض مبهرة في شرم الشيخ مع انطلاق مهرجان الإضاءة | صور

أطلق اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بقطاع سوهو سكوير في مدينة شرم الشيخ، وسط حضور كثيف لآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وشهدت الساحة احتفالية كبرى أُطلقت خلالها الأنوار باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة العالمية، فيما قدّمت الفرق المشاركة عروضًا فنية متنوعة وألعابًا نارية أضفت طابعًا احتفاليًا مميزًا على أجواء المدينة، بما يعزز مكانة شرم الشيخ كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور، مؤكدًا أن المهرجان يعد من أهم الأحداث السياحية التي تستضيفها المدينة سنويًا، لما يتضمنه من فعاليات مبتكرة توفر للسائحين تجربة فريدة وسط أجواء من الأمن والأمان.

وأشار المحافظ إلى حرصه على حضور المهرجان كل عام، باعتباره يمثل البداية الرسمية لاحتفالات الكريسماس في شرم الشيخ.

ويُعد مهرجان الإضاءة تقليدًا سنويًا يقام في أواخر شهر نوفمبر، ضمن استعدادات المدينة لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.