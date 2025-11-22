قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكري رحيله.. شقيق محمد رحيم يثير الجدل: خططوا لنهايتك وأكلوا لحمك حي
مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة
ترامب يعلن إنهاء وضع الحماية المؤقتة للصوماليين في ولاية مينيسوتا
مارجوري تايلور جرين تعلن استقالتها من الكونجرس .. ماذا يحدث؟
وفد عسكري يزور روسيا لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية الأوكرانية
رئيس فنزويلا يوجه نداء عاجلا للطلاب الأمريكيين
عادت لإثارة الجدل.. ليلى عبداللطيف تكشف حقيقة توقعاتها بشأن اختفاء مواليد 2006- 2009
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 22 نوفمبر
خالد سليم برفقة نيللي..تحفة حقيقية من الفن الجميل
الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل
حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار
على طريقة أفلام الجريمة الغامضة.. الشرطة الإسبانية تستعيد لوحة نادرة لبيكاسو تقدر بـ 700 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حاتم باشات: أجور المرتزقة اليومية في السودان تصل إلى 3 آلاف دولار

المرتزقة
المرتزقة
محمد شحتة

قال حاتم باشات، قنصل مصر السابق فى السودان، إن الأحداث في دارفور لم تشهد حتى الآن تمييزًا بين جهة وأخرى أو حدوث ما يُثار حول هذا الأمر.

وأوضح باشات خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد أن القيادات في دارفور غير واضحة، وأن بعض هذه القيادات مدعومة من جهات خارجية، مشددًا على أهمية تسليط الضوء على هذا الدعم الخارجي المعروف والمحفوظ في الأدبيات.

وأضاف أن السودان يشهد أطماعًا متعددة بسبب ثرواته الطبيعية من الذهب واليورانيوم والبترول والمعادن مثل المنغنيز والصمغ العربي، موضحًا أن استقرار هذه الموارد سيكون تحت رقابة الدول الرسمية.

وتطرق قنصل مصر السابق فى السودان إلى قضية تهريب الذهب، مؤكدًا أن الدعم المقدم لهذه الجماعات يتضمن سلاحًا ودعمًا ماديًا للمرتزقة، مشيرًا إلى أن الدعم الدولي الأخير ساهم في تعزيز قدرات هذه الجماعات على الأرض، سواء عبر الأسلحة أو الدعم البشري، بما في ذلك المرتزقة.

وأضاف باشات أن المعلومات التي لديه تشير إلى وجود دعم خارجي من بعض الدول المجاورة، وأن المرتزقة يحصلون على أجور يومية تتراوح بين 3 إلى 3 آلاف دولار حسب مهاراتهم ورتبتهم، مؤكّدًا أن هذه الأطماع استغلت مناطق مثل التشاد ومالي وجمهورية النيجر لتنفيذ صراعات مسلحة.

وحذر قنصل مصر السابق فى السودان من أن الغرب أصبح مستباحًا بفعل هذه الصراعات، وأن المدنيين السودانيين العزل هم الضحايا الرئيسيون، متأثرين بالمخططات الدولية والأطماع الأجنبية التي تغذي الحرب.

السودان المرتزقة الدعم السريع عناصر مسلحة الجيش السوداني

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

المتهمين

30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفله في حادث تصادم بـ مكة المكرمة

وفاة مهندس مصري وزوجته وطفلهما في حادث تصادم بـ مكة

المتهمين

ألعاب غير أخلاقية ومنافسات سيئة الأدب | أولياء أمور الطلاب ضحايا المدرسة الدولية يكشفون لـ “صدى البلد” تفاصيل مروعة

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

المدرسة الدولية

غلق منطقة الألعاب | ماذا قررت مدرسة السلام الدولية بعد الاعتداء على طلابها؟

صورة المتهمين

مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام

التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام

المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة

ترامب و ممداني

ترامب عن اجتماعه مع ممداني: كان لقاء ممتازا وفعالا

أنفاق غزة

بعد خروجهم من الأنفاق .. جيش الاحتلال يقتل 6 عناصر لحماس ويعتقل 5 آخرين

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

المستشار الألماني: مكالمة سرية مع ترامب عن صفقة لإنهاء حرب أوكرانيا

بالصور

مشروب طبيعي يتحول إلى تريند عالمي.. فعال فى حرق الدهون وفوائده الصحية مذهلة

الفتة المصرية.. طريقة تحضير سهلة وصحية تشعل مواقع التواصل

سر المطاعم..مكون بسيط يحقق نكهة الأكلات التي تعجز المنازل عن تقليدها

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. احتضن شريكك اليوم

كنز العراق

بعد ضجة الـ176سبيكة.. التحقيق يكشف حقيقة صادمة وراء كنز الخانوكة

معتمر وزوجته

بعد ما خلى الناس تعيط.. حقيقة فيديو الزوج الباكي في الحرم

أحمد سعد

أحيا زفاف ابن ريم مصطفى.. أول ظهور لـ أحمد سعد بعد حادث العين السخنة

