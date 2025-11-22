مي عز الدين تشارك جمهورها صورا رومانسية مع زوجها | شاهد

شاركت النجمة مي عز الدين، جمهورها مجموعة صور جديدة لها برفقة زوجها أحمد تيمور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أحدث ظهور لهما بعد إعلان زواجهما رسميًا منذ أيام.

وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية أثناء حضورها إحدى المناسبات الخاصة التي شهدت تواجد الكثير من الفنانين.



واختارت مي عز الدين فستانًا أبيض رقيقًا منحها إطلالة أقرب إلى طلة العرائس، وسط أجواء مفعمة بالترحيب والتهاني والزغاريد من الفنانين المتواجدين ومن بينهم هالة صدقي وحمادة هلال، اللذان قدّما التهنئة للعروسين وسط حالة من البهجة.

وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها قبل أيام قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.