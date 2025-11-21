إطلالة باللون الأبيض.. أول ظهور لـ مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور

ظهرت مي عز الدين برفقة زوجها أحمد تيمور في أول إطلالة رسمية لهما بعد عقد قرانهما.



اختارت مي فستانًا أبيض رقيقًا منحها إطلالة أقرب إلى طلة العرائس، وسط أجواء مفعمة بالترحيب والتهاني والزغاريد من الفنانين المتواجدين ومن بينهم هالة صدقي وحمادة هلال، اللذان قدّما التهنئة للعروسين وسط حالة من البهجة.



وكانت مي عز الدين قد أعلنت زواجها قبل أيام قليلة عبر عقد قران عائلي بسيط، ثم ظهرت لاحقًا في لقطات من شهر العسل مع زوجها، وهي الزيجة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإيجابيًا على منصات التواصل الاجتماعي من محبي الفنانة.