قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يونيسف: الوضع كارثي في الفاشر والأطفال يواجهون عنفًا غير مسبوق
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة الطيران الأمريكية تحذر الطيارين من مخاطر التحليق فوق فنزويلا

طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
محمود نوفل

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن الرحلات الجوية إلى فنزويلا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تصدر تحذيرا للرحلات الجوية إلى فنزويلا بسبب التدهور الأمني.

وذكر البيان :"تم نصح مشغلي الطائرات بالحذر عند التحليق في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا (SVZM FIR) على جميع الارتفاعات، بسبب تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها".

وقال البيان أيضا : "قد تشكل التهديدات خطرا محتملا على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومراحل الإقلاع والهبوط، و/أو المطارات والطائرات على الأرض".

واختتمت الرسالة: "أبلغوا عن أي حوادث بشأن السلامة/الأمن تمت ملاحظتها/التعرض لها أثناء العمل في المجال الجوي المتأثر إلى مركز عمليات واشنطن التابع لإدارة الطيران الفيدرالية".

جاء ذلك بالتزامن مع بيان بشأن زيادة التداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا.

وأردف البيان: "منذ سبتمبر 2025، كانت هناك زيادة في التداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية في منطقة معلومات الطيران مايكويتيا (SVZM FIR)، بالإضافة إلى نشاط متعلق بزيادة الاستعداد العسكري الفنزويلي".

وأكمل : "أبلغت بعض الطائرات المدنية مؤخرا عن تداخل في نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية أثناء عبورها منطقة SVZM FIR، مما تسبب في بعض الحالات في آثار مستمرة طوال الرحلة. ويمكن لمشوشات ومزيفي نظام الملاحة العالمي بالأقمار الصناعية أن يؤثروا على الطائرات حتى مسافة 250 ميلا بحريا، ويمكن أن يؤثروا على مجموعة واسعة متنوعة من معدات الاتصال والملاحة والمراقبة والسلامة الحرجة على الطائرات".

وواصل البيان قائلا : "بالإضافة إلى ذلك، منذ أوائل سبتمبر، أجرت فنزويلا عدة مناورات عسكرية وأمرت بتعبئة جماعية لآلاف القوات العسكرية واحتياطيها"، مشيرا إلى أنه "بينما لم تعبر فنزويلا في أي لحظة عن نية لاستهداف الطيران المدني، فإن الجيش الفنزويلي يمتلك طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة أسلحة متعددة قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تشغيل الطائرات المدنية أو تجاوزها، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة على الارتفاعات المنخفضة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة والمدفعية المضادة للطائرات".

وختمت واشنطن بيانها  قائلة : “ستواصل إدارة الطيران الفيدرالية مراقبة بيئة المخاطر للطيران المدني الأمريكي العامل في المنطقة وإجراء التعديلات، حسب الاقتضاء، لحماية الطيران المدني الأمريكي.”

فنزويلا أمريكا إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية نظام الملاحة العالمي الطيران المدني الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

قطاع المعاهد الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامجًا تدريبيًا لواضعي الامتحانات في العلوم الشرعية

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق 598 قافلة دعوية في المدارس لتعزيز قيم حسن الجوار

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد