وزير الحرب الأمريكي: لا خطوط حمراء في ملف فنزويلا

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هجسيث، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بجدية كاملة مع ملف فنزويلا، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة مع تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو.

وقال هجسيث، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن موقف ترامب "واضح تماماً"، مضيفاً: "الرئيس ترامب لا يعبث… ولا شيء خارج الطاولة فيما يتعلق بفنزويلا".

وأكد الوزير أن أي خطوة أمريكية ضد كاراكاس ستأتي بناءً على "معلومات دقيقة" وتقييمات استخبارية شاملة، مشيراً إلى القدرات الاستخبارية الأمريكية بقوله: "نحن نعرف بالضبط من نستهدف، ولماذا نستهدفهم، وما الذي يحملونه. الولايات المتحدة تستطيع تعقب الخلايا وإرهابيي المخدرات أفضل من أي دولة أخرى".

وتعكس هذه التصريحات استعداد واشنطن لتوسيع نطاق عملياتها التي تقول إنها تستهدف شبكات تهريب المخدرات المرتبطة، وفق الرواية الأمريكية، بعناصر داخل النظام الفنزويلي.