وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الحرب الأمريكي: لا خطوط حمراء في ملف فنزويلا

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هجسيث، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل بجدية كاملة مع ملف فنزويلا، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة مع تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو.

وقال هجسيث، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، إن موقف ترامب "واضح تماماً"، مضيفاً: "الرئيس ترامب لا يعبث… ولا شيء خارج الطاولة فيما يتعلق بفنزويلا".

وأكد الوزير أن أي خطوة أمريكية ضد كاراكاس ستأتي بناءً على "معلومات دقيقة" وتقييمات استخبارية شاملة، مشيراً إلى القدرات الاستخبارية الأمريكية بقوله: "نحن نعرف بالضبط من نستهدف، ولماذا نستهدفهم، وما الذي يحملونه. الولايات المتحدة تستطيع تعقب الخلايا وإرهابيي المخدرات أفضل من أي دولة أخرى".

وتعكس هذه التصريحات استعداد واشنطن لتوسيع نطاق عملياتها التي تقول إنها تستهدف شبكات تهريب المخدرات المرتبطة، وفق الرواية الأمريكية، بعناصر داخل النظام الفنزويلي.

