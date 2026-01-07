قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
حوادث

صورها خلال حفلة التعذيب.. ننشر نص أمر إحالة المتهم بابتزاز بلوجر

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية ، المتهم بتهديد البلوجر أ.ق بصور وفيديوهات إلي محكمة الجنايات وننشر نص أمر الإحالة 

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الأحالة أن المتهم احتجز المجنى عليها بغير أمر من الحكام المختصين ، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، لمدة ثلاثة أيام ، وأنزل بها التعذيبات البدنية بإحدى الغرف بأن كبل يديها وقدميها بسلسلة حديدية - آت وصفها - ثم أوثقها بأرجل إحدي الأسرة وانهال عليها بالضرب ثم والي التعدي عليها بركلها بقدمه ركلات عنيفة متابعة ولم يذر اذا استتبع ذلك التعدي بأداة - شومة - ومقبض سلاح أبيض - ساطور - آت وصفهما - أوسعها بهما ضربا ثم أخمد نيران اللغات التبغية المشتعلة بجدسها مهددها بفيديوهاتها وصورها العارية التي ارسلتها له من خلال صفحتها على أحد التطبيقات.

كما أكره بالقوة المجنى عليها   على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبتة لدين ) عدد أحد عشر إيصال أمانة ) - لم يضبطوا - بارتكابه للجريمتين محل الإتهامين السابقين فأرغمها علي ذلك وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها على السندات آنفة البيان 


كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) - لم يضبط - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عبر التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقط لها  تصویر مقطعا مرئيا ظهرت فيه به وبها آثار التعدي عليها علي النحو الموصوف بالاتهام الأول وأكرهها فيه علي الإقرار بإقامتها لعلاقة جنسية غير شرعية مع آخرين وكذا لعلاقات جنسية رقمية وقام ببثه مباشرة علي برنامج بيجو لايف، كما نشر وبث مقطعا مرئيا للمجني عليها منتهكا خصوصيتها دون رضاها بأن اقترف الجريمة محل الاتهام السابق. 


كما تعمد ازعاج المجني عليها بتعمده إساءة استعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين تفصيلاً
- أحدث عمدًا بالمجني عليها امل صلاح قطب السيد خلف الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي
والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لاتزيد علي عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام الأدوات
والسلاح الأبيض الأتي وصفها


كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضاً ( ساطور ) - استخدم مقبضه في التعدي المجني عليها
- أحرز أداتين ( سلسلة حديدية - شومة ( ضبطت أولهما - استخدمها في التعدي علي المجني عليها
دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما أو حيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية
 

تطبيق بيجو إحالة المتهم بتعذيب بيجو بيجو وبلوجر عارية بيجو

فوائد البنجر بدون سلق
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
محافظ الشرقية
أكلات تشبع عيلة
