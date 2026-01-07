تسرب مواد خطرة بعد انهيار جزئي لمصنع زجاج في إسرائيل

انهار جزء من مصنع زجاج في بلدة يروحام جنوبي إسرائيل، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تسرب مواد خطرة، حسبما أفادت مصادر رسمية.

عزل وتأمين المنطقة

وجاء في بيان رسمي: "تم إرسال فرق متخصصة في المواد الخطرة إلى الموقع".

وتابع البيان: "تعمل الفرق على عزل وتأمين المنطقة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقييم المخاطر وفقا للإجراءات المتبعة".

وأضاف البيان: "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابات. ونحث الجمهور على تجنب المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ والأمن".

وحذرت السلطات الإسرائيلية من تسرب كربونات الصوديوم، مصحوبا بسحابة بيضاء في المنطقة.

وتكمن مخاطر كربونات الصوديوم في التعرض لها بكثافة، حيث يمكن أن تسبب اضطرابات في الهضم ومشاكل في القلب والكلى وأضرارا جلدية.

وتعتبر كربونات الصوديوم مادة كيميائية قلوية على شكل مسحوق، تستخدم بشكل واسع في صناعة الزجاج والمنظفات.