الأوضاع بالقطاع في غزة| دخول القافلة 111 من المساعدات المصرية.. استمرار القصف الإسرائيلي وإستشهاد طـ.فلة

الضغط العربي الحقيقي، خاصة على الإدارة الأمريكية، يمثل عاملًا حاسمًا لإجبار إسرائيل على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أو الانسحابات، أو إدخال المساعدات، مشددًا على أن مصر لا تلعب دور الوسيط فقط، بل دور الشريك في تثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية.

دخول القافلة الـ 111 من المساعدات المصرية إلى قطاع غزة يواجه عراقيل إسرائيلية.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعت منذ صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بأكثر من 6000 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ 111، التي تأتي ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" التي بدأت منذ 27 يوليو الماضي.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات تنوعت بين 2900 طن من السلال الغذائية والدقيق، و1470 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، و70 طن من مستلزمات العناية الشخصية، وأكثر من 1670 طن من المواد البترولية، إضافة إلى خيام ومراتب وملابس شتوية لكافة سكان قطاع غزة.

وأضاف أن الشاحنات تتوجه أولاً إلى منفذ العوجة لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة من قبل عناصر الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتجه إلى منفذ كرم أبو سالم لتفريغ المساعدات، موضحا أن بعض الشاحنات عادت إلى الجانب المصري دون تفريغ محتوياتها، ما يعكس استمرار العراقيل والتعنت الإسرائيلي في عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن الأحياء الشرقية في قطاع غزة، المصنفة باللون الأصفر، تشهد منذ صباح اليوم عمليات قصف متكررة من القوات الإسرائيلية، موضحا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتواجد في هذه المناطق، وتفتح نيران رشاشاتها بشكل متقطع على مناطق مثل مدينة خان يونس جنوب القطاع، مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية.

وأشار المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الطيران الحربي المروحي الإسرائيلي استهدف بالرشاشات الثقيلة مخيم البريج في المحافظة الوسطى، كما تعرضت مدينة دير البلح في المنطقة الشرقية الجنوبية لقصف مدفعي متواصل.

كما لفت جبر إلى أن أحياء مدينة غزة الشرقية مثل حي الزيتون وحي التفاح وحي الشجاعية تتعرض لإطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية، مضيفاً أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت قبل قليل قنابل على منازل المواطنين في حي التفاح، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المنازل شرق المدينة.

وفيما يخص الخسائر البشرية، أعلن المراسل عن استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجراحها، إثر إصابتها قبل أيام في استهداف خيمة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وتوفيت في مستشفى ناصر بالمنطقة الجنوبية للقطاع.

مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية: مصر تسعى لتثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية



قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن إسرائيل تواصل تنفيذ برنامجها القائم على فرض الاستسلام على الفلسطينيين، من خلال استمرار العمليات العسكرية وتقسيم قطاع غزة والسيطرة عليه ميدانيًا، بالتوازي مع سياسات "الضم الصامت" في الضفة الغربية دون إعلان رسمي.

وأوضح عوض خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا النهج يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض دون إثارة ضغوط دولية مباشرة، معتبرًا أن ما يجري في غزة والضفة يأتي ضمن رؤية إسرائيلية واحدة تقوم على الاحتلال غير المعلن وإدارة الصراع وفق معايير إسرائيلية بحتة.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية العربية، وعلى رأسها الدور المصري، باتت ضرورية في هذا التوقيت الحرج لمنع إسرائيل من فرض المرحلة الثانية من التفاهمات السياسية والأمنية وفق رؤيتها الخاصة.