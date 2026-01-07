مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية: مصر تسعى لتثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، إن إسرائيل تواصل تنفيذ برنامجها القائم على فرض الاستسلام على الفلسطينيين، من خلال استمرار العمليات العسكرية وتقسيم قطاع غزة والسيطرة عليه ميدانيًا، بالتوازي مع سياسات "الضم الصامت" في الضفة الغربية دون إعلان رسمي.

وأوضح عوض خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا النهج يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض دون إثارة ضغوط دولية مباشرة، معتبرًا أن ما يجري في غزة والضفة يأتي ضمن رؤية إسرائيلية واحدة تقوم على الاحتلال غير المعلن وإدارة الصراع وفق معايير إسرائيلية بحتة.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية العربية، وعلى رأسها الدور المصري، باتت ضرورية في هذا التوقيت الحرج لمنع إسرائيل من فرض المرحلة الثانية من التفاهمات السياسية والأمنية وفق رؤيتها الخاصة، مؤكدا أن الضغط العربي الحقيقي، خاصة على الإدارة الأمريكية، يمثل عاملًا حاسمًا لإجبار إسرائيل على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أو الانسحابات، أو إدخال المساعدات، مشددًا على أن مصر لا تلعب دور الوسيط فقط، بل دور الشريك في تثبيت الاستقرار ودعم الحقوق الفلسطينية.