الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة

أكد الاتحاد الأوروبي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع وآمن وواسع النطاق يُعد أولوية ملحة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة الاحتياجات الأساسية للسكان مع دخول فصل الشتاء.

تحذير من تفاقم الوضع الإنساني

وقال الاتحاد الأوروبي إن استمرار الأزمة في غزة يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكدًا أن أي تأخير في إيصال المساعدات قد يزيد من المخاطر على حياة السكان ويفاقم نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

دور المنظمات غير الحكومية الدولية

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار عمل المنظمات غير الحكومية الدولية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن دور هذه المنظمات أساسي لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ولضمان تقديم الدعم والخدمات الأساسية للسكان المحتاجين.

دعوة إسرائيل لتسهيل العمل الإنساني

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، محذرًا من أن تطبيقه قد يعرقل عمل المنظمات ويحد من قدرتها على الوصول إلى المدنيين، مؤكدًا أن حماية استقلالية هذه المنظمات أمر ضروري لضمان استمرارية المساعدات.

أولويات عاجلة خلال الشتاء

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن توفير بيئة آمنة ومستقرة لعمل المنظمات الإنسانية يُعد من أهم الأولويات في الوقت الحالي، بما يضمن وصول الإغاثة الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية إلى جميع المحتاجين في غزة دون تأخير أو معوقات.