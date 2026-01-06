قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع دخول الشتاء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّر الاتحاد الأوروبي من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في ظل النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية واستمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

أولوية عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية

وأكد الاتحاد الأوروبي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سريع وآمن وواسع النطاق يُعد أولوية ملحّة في الوقت الراهن، مشددًا على ضرورة ضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين دون عوائق، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين.

تحذير من تداعيات القيود على المنظمات غير الحكومية

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، محذرًا من أن تنفيذ هذا القانون قد يعرقل عمل المنظمات الإنسانية ويؤثر سلبًا على قدرتها في تقديم الدعم والإغاثة داخل قطاع غزة.

دور حيوي للمنظمات الدولية في غزة

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة يُعد ضروريًا لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، مؤكدًا أن هذه المنظمات تمثل عنصرًا أساسيًا في الاستجابة الإنسانية وتقديم الخدمات الحيوية للسكان.

مطالب بتسهيل العمل الإنساني

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعمل المنظمات الإنسانية، بما يشمل تسهيل الإجراءات وضمان سلامة العاملين في المجال الإغاثي، من أجل الحد من معاناة المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

الاتحاد الأوروبي تدهور الأوضاع الإنسانية دخول فصل الشتاء إيصال المساعدات الإنسانية

