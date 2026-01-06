الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تطبيقه قد يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة، خاصة مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية خلال فصل الشتاء.

تحذير من تداعيات القانون الجديد

وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون الجديد يشكل تهديدًا مباشرًا لعمل المنظمات الإنسانية الدولية في غزة، محذرًا من أن أي قيود إضافية ستؤدي إلى صعوبة إيصال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والدواء والاحتياجات الشتوية للمدنيين.

ضرورة استمرار عمل المنظمات الدولية

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن استمرار عمل المنظمات غير الحكومية الدولية أمر حيوي لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، ولضمان تقديم الدعم الفوري للسكان المتضررين، داعيًا إلى حماية استقلالية هذه المنظمات وعدم فرض قيود قد تعيق مهامها.

أولويات إيصال المساعدات الإنسانية

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن وواسع النطاق يُعد أولوية عاجلة، مع ضرورة تنسيق الجهود لتجنب أي تأخير أو معوقات من شأنها زيادة معاناة المواطنين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

دعوات لتسهيل العمل الإنساني

وأهاب الاتحاد الأوروبي بجميع الأطراف المعنية بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لعمل المنظمات الإنسانية، بما يضمن وصول المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية، معتبرًا أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على حياة المدنيين وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.