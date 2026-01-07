صحة لبنان: مقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على بلدة جويا

أفادت وزارة الصحة في لبنان بمقتل شخص وإصابة آخر جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة جويا قضاء صور جنوب لبنان.

وفي وقت سابق؛ أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت في الساعات الماضية بلدات ومدينة صيدا في جنوب لبنان.

واعتبر الرئيس عون في تصريح له أن مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان هدفه إفشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الاسرائيلي المستمر، على رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات ، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة.

وجدد عون الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان ، وتمكين لجنة " الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكولة اليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي .



وتشكلت لجنة «الميكانيزم» أو اللجنة العسكرية التقنية للبنان عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى 27 نوفمبر من العام الماضى، وذلك ضمن بنود الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومن المهام الموكلة إلى اللجنة متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.