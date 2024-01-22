لتجنب انفتاح بابها بالجو.. طلب جديد من إدارة الطيران الأمريكية بشأن بوينج 737

أوصت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران التي تشغل طائرات "بوينج 737" بفحصها قبل إقلاعها لتجنب انخفاض الضغط على متنها، وانفتاح بابها الأوسط في الجو.

وقالت إدارة الطيران في بيانها: "لضمان مستوى إضافي من الأمن نوصي الشركات التي تستخدم طائرات Boeing 737-900ER بفحص الباب الأوسط بصريًا والتأكد من أنه مغلق بشكل آمن".

جاء ذلك بعد أن أبلغ بعض المشغلين عن مشكلات غير محددة تتعلق بالمسامير عند عمليات التفتيش.

وتم إصدار هذه التوصية بعد نشر نتائج التحقيق في حادث انفتاح باب الطوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلانز" أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريجن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في 5 يناير الماضي.

وأقرت شركة "بوينج" في 10 يناير الجاري بمسؤوليتها عن هذا الحادث، متعهدة بالشفافية في هذا الملف.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية "تنبيهًا للسلامة للمشغلين" يكشف عن قيام بعض شركات الطيران بإجراء عمليات تفتيش إضافية على سدادات أبواب الخروج الوسطى في الطائرة 737-900ER ".