داعش يقتـ.ل 89 مدنيا في شرق الكونغو

أعلنت قوات الأمم المتحدة في الكونغو أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي قتلو 89 مدنيا شرق البلاد .

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) في بيان لها ، إن الهجمات تركزت في مناطق ضمن إقليم لوبيرو، وأن الهجمات نفذها مقاتلون من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في مناطق عدة بإقليم نورث كيفو بين 13 و19 نوفمبر، وأن من بين القتلى ما لا يقل عن 20 امرأة وعدداً غير محدد من الأطفال".

وذكرت أيضا : أنه في إحدى الهجمات، هاجم المتمردون مركزاً صحياً تديره الكنيسة الكاثوليكية في بيامبوي، ما أسفر عن قتل 17 شخصاً على الأقل بينهم نساء، وأضرموا النار في 4 أجنحة تضم مرضى، مشيرة إلى أن الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها المتمردون شملت عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية.

ووفقاً للبيان ذاته، حثت "مونوسكو سلطات الكونغو على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه المجازر وشركائهم وتقديمهم للعدالة